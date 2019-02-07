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Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

07 Şubat 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.


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