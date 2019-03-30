Başkan Erdoğan'dan Pendikli Yusuf Özoğul'la ilgili açıklama: Tam bir ahlak dersi verdi 30.03.2019 00:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, Pendik'te broşür dağıtırken İyi Partili Mine Koraş tarafından rencide edilen Yusuf Özoğul'a sahip çıktı. Erdoğan, Yusuf'a tepki gösteren kişinin davranışıyla ilgili "O provokatöre tam bir ahlak dersi verdi" dedi.