Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Pendikli Yusuf Özoğul'la ilgili açıklama: Tam bir ahlak dersi verdi

Başkan Erdoğan'dan Pendikli Yusuf Özoğul'la ilgili açıklama: Tam bir ahlak dersi verdi

30.03.2019 00:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, Pendik'te broşür dağıtırken İyi Partili Mine Koraş tarafından rencide edilen Yusuf Özoğul'a sahip çıktı. Erdoğan, Yusuf'a tepki gösteren kişinin davranışıyla ilgili "O provokatöre tam bir ahlak dersi verdi" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları