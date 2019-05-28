Başkan Erdoğan'dan 'Pençe' operasyonu mesajı! 28.05.2019 14:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Hakurk bölgesindeki terör hedeflerine yönelik olarak başlayan Pençe Harekatı'yla ilgili "PKK'ya göz açtırmayan Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum." dedi.

Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

BÜYÜK HAREKATA ÜST DÜZEY KOMUTA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OPERASYON MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'a operasyon başlatan Mehmetçik için mesaj yayınladı. Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.