Başkan Erdoğan'dan Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’a taziye telefonu08.03.2019 17:21
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