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Başkan Erdoğan'dan Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’a taziye telefonu

08.03.2019 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.


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