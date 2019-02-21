Başkan Erdoğan'dan 'parti logosu' tepkisi 21.02.2019 15:55

Denizli'de halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Ankara'da çok enteresandır Zillet İttifakı'nın adayının resimleri var ama resimlerin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aday bilinsin ama kimin adayı olsun bilinmesin diye bunu yapıyorlar." dedi.