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Başkan Erdoğan'dan Osman Çakmak'a taziye telefonu

03 Şubat 2019, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.


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