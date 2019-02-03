Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.
Başkan Erdoğan'dan Osman Çakmak'a taziye telefonu03 Şubat 2019, Pazar
- Başkan Erdoğan'dan Osman Çakmak'a taziye telefonu
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