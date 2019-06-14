Başkan Erdoğan'dan ortak yayın açıklaması: Çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum (Video) 14.06.2019 16:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul adaylarının ortak canlı yayınıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

SORU: Türkiye'nin merakla beklediği bir yayın gerçekleşecek. Yıldırım ve İmamoğlu bir araya gelecekler. Uzun yıllardır böyle bir yayın olmuyordu. Siz izleyecek misiniz? Sizin de fikirlerinizi alalım…

Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler. Bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden olacak olması, oradan da tabi bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını yakalayacak. Bu da tabi şunu gösteriyor. Sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye'nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak.

Çünkü İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. Ve o akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşehrisini arayıp inanıyorum ki onunla bu müzakerenin kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Tokatlı tokatlıyı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi… Bu şunu getirecek. "Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak, son haftaya da ciddi bir ışık verecek diye inanıyorum.