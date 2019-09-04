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Başkan Erdoğan'dan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

04.09.2019 20:39

Başkan Erdoğan Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik." dedi. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump ile arasında geçen “patriot konuşması”nı da açıkladı.


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