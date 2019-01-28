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Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı

28 Ocak 2019, Pazartesi

Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuşan Başkan Errdoğan'dan yeni operasyon mesajı geldi: Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız. Erdoğan, "Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölge ile ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum." dedi.


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