Başkan Erdoğan'dan önemli çağrı: ''Önce devletim ve milletim demeyen hiç kimsenin bu çatı altında olmaya hakkı yok'' (Video) 01.10.2019 16:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Önce devletim ve milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu çatı altında olmaya hakkı yok." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.

Başkan Erdoğan, ''Siyaset yaparken de hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri milli meselelerde ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Yeter ki siyasi konulardaki rekabetimizi milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçirmeyelim

Türkiye darbeler, vesayet gibi nice sıkıntılarla da boğuşmak zorunda kalmıştır. TBMM'nin sorunları çözme iradesinin büyüklüğüne inandık. Demokrasimizin hak ve özgürlükleri tüm kesimler için genişleterek gerçek anlamda tesis edebileceğimize inandık.'' dedi.