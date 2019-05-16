Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

16.05.2019 22:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iç güvenlik birimleriyle buluştuğu iftar yemeğinde bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.


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