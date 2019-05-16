Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iç güvenlik birimleriyle buluştuğu iftar yemeğinde bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar16.05.2019 22:08
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