Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar30 Ocak 2019, Çarşamba
- Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara uyarı
- Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Arda Turan - Berkay duruşmasında şok gelişme! Berkay, yargıyı kandırdı mı?
- Antalya'da hortum dehşeti
- CHP'li İzmir büyükşehir belediyesinin çevre katliamına suçüstü!
- Arda Turan - Berkay olayında ilk duruşma! Arda Turan adliyede
- Şişli’de doğal gaz kaçağı apartman sakinlerini ayağa kaldırdı
- Bolton'dan canlı yayında Venezuela itirafı
- Binali Yıldırım'a vatandaşlarda yoğun ilgi
- Sarıyer'de yaşayan vatandaşlardan CHP'ye tepki!
- Başkan Erdoğan’dan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında sert sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.