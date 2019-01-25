Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda döviz bakın düşmeye başladı, 5,2 buralara düştü; doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledim, bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar25 Ocak 2019, Cuma
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