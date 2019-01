Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 20 Ocak 2019, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da halka hitap etti.

Adayları açıklamadan önce salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik. Bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 kat trilyon Ordu'ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik. Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz. Bunların yer durumu hazır, ihalesini yapıyoruz. Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum."