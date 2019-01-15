Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 15 Ocak 2019, Salı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Parti'li olmamış olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir tarafa koyuyoruz'' dedi.