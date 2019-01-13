Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne dediler, 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor." dedi. Tank Palet Fabrikası'nın satılmasının söz konusu olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Buna inananlara üzülüyorum" ifadesini kullandı.
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