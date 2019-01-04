Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Bugün sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bunun yanında çok önemli bir adım atıyoruz. O da daha önce başlamış olduğumuz üçlü İstanbul zirvesi olarak devam eden Afganistan Pakistan Türkiye zirvelerini kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz. Böylece üçlü İstanbul zirvesinde inşallah en yakın zamanda ki 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar04 Ocak 2019, Cuma
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