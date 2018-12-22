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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

22 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi.


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