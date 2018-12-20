Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "ABD yaptırımlarına karşı İran’ın yanındayız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar20 Aralık 2018, Perşembe
- CHP'nin kalesi İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği
- Gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ustura Kemalin kararı herkesi şok etti! 20 Aralık
- Adana’da bir garip vurulma hikayesi
- BBC'den skandal sansür!
- İşte Profesör Gülnur Aybet'in BBC'de sansürlenen sözleri!
- 'Türkiye ile birlikte olduğumuzda yenilmez gücüz!'
- ABD TIR'ları Suriye'den çıkmaya başladı
- İstanbul'da sokak ortasında korkunç infaz!
- Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.