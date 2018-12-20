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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

20 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "ABD yaptırımlarına karşı İran’ın yanındayız." dedi.


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