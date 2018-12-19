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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19 Aralık 2018, Çarşamba

Başkanlık Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı istiklal caddesinden Mısır Apartmanı 4. katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz." dedi.


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