Başkan Erdoğan'dan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmam hatipli olmak demek dava adamı ve buna talip olmak demektir. Bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde; Allah selamet versin. Hemen anında sendika değiştirmeler filan falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu?" dedi..
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