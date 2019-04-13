Başkan Erdoğan'dan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 13.04.2019 13:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmam hatipli olmak demek dava adamı ve buna talip olmak demektir. Bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde; Allah selamet versin. Hemen anında sendika değiştirmeler filan falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu?" dedi..