Başkan Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye 09.09.2019 13:48

Başkan Erdoğan, bugün başlayan 2019-20 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşması sırasında gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Soru sormaktan asla çekinmeyin." dedi.