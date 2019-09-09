Başkan Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye

Başkan Erdoğan, bugün başlayan 2019-20 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşması sırasında gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Soru sormaktan asla çekinmeyin." dedi.
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere tavsiye09.09.2019 13:48
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