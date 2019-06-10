Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu10.06.2019 21:00
- Ankara'da sel bilançosu ağır! Onlarca araç kullanılamaz hale geldi
- Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu
- ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma
- Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir afişi daha çalıntı çıktı
- Deniz'de 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve geldi ve şoke eden ölüm!
- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçileri kıskaca aldı (Video)
- AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması (Video)
- CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP skandalı tutanakta
- Mali'de kanlı saldırı: 100 kişi öldü
- Manisa'da çiftlikte kan donduran olay! 16 yaşındaki kız çocuğu da gözaltına alındı
- Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ve erken terhis ne zaman yasalaşacak? (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.