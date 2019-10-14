Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Batı'dan gelen eleştirilere yanıt verdi. "Attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, siz ne derseniz deyin. Bu mücadeleden yılmayacağız." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati öneme sahip bir adım atmıştır. Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Biz de nihai zafere ulaşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz14.10.2019 17:09
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