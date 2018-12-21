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Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

21 Aralık 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde konuştu. Necip Fazıl'ın son nefesini verinceye kadar statükonun hedefi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir" ifadelerini kullandı.


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