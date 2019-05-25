Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı25.05.2019 19:09
- Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı
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