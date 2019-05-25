Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

25.05.2019 19:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.


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