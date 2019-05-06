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Başkan Erdoğan'dan NATO'ya önemli çağrı: İttifak ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz

06.05.2019 17:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi ve Nato Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var. Biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz." diye konuştu.


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