Başkan Erdoğan'dan Nato açıklaması: Ne NATO'dan, ne müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yok 31.08.2019 17:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, İstanbul Tuzla'da yapılan diploma töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada "NATO savunma konsepti bize önemli katkılarda bulundu" dedi.

Suriye'de güvenli bölgeye ve NATO'yla işbirliğine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, NATO'dan ayırlmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

'VAZGEÇMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK'

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İkinci Dünya Savaşı sonrası tercihimizi Batı konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik.

NATO savunma konsepti bize önemli katkılarda bulundu. NATO hala bizim için en önemli savunma işbirliği.

NATO üyeliğinden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok."