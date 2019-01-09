Başkan Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı" dedi.
Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar09 Ocak 2019, Çarşamba
- Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar
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