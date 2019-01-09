Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar

09 Ocak 2019, Çarşamba

Başkan Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları