Başkan Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Münbiç ile alakalı ABD sözünde durmadı 14.06.2019 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Münbiç ile alakalı ABD sözünde durmadı. Orada beklenenler olmadı. Ama beklenenlerin olmaması, bizim oradan elimizi çekmemiz anlamına gelmez. Biz Münbiç ile ilgili bütün planlarımızı aynı şekilde koruyoruz. Bunu yine aynen devam ettireceğiz. Verilen sözler yerine gelmedi, gelmiyor. Biz oraları kesinlikle bırakamayız. Buralar üzerindeki çalışmalarımızı aynı titizlikte devam ettiriyoruz, ettireceğiz.'' dedi.