Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Münbiç ile alakalı ABD sözünde durmadı

Başkan Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Münbiç ile alakalı ABD sözünde durmadı

14.06.2019 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Münbiç ile alakalı ABD sözünde durmadı. Orada beklenenler olmadı. Ama beklenenlerin olmaması, bizim oradan elimizi çekmemiz anlamına gelmez. Biz Münbiç ile ilgili bütün planlarımızı aynı şekilde koruyoruz. Bunu yine aynen devam ettireceğiz. Verilen sözler yerine gelmedi, gelmiyor. Biz oraları kesinlikle bırakamayız. Buralar üzerindeki çalışmalarımızı aynı titizlikte devam ettiriyoruz, ettireceğiz.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları