Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde 29 Ocak 2019, Salı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nde müjde üsüne müjde verdi. Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini bildirdi. Türkiye'nin kömür rezervinin 20 milyar tona ulaştığını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır." şeklinde konuştu. “Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir." müjdesini verdi.