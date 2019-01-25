Başkan Erdoğan'dan müjde! 25 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor. Başkan Erdoğan, "Erzurum'da emekliler ve gaziler için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. Bin 200 yataklı şehir hastanesini de şehir merkezine kazandırıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan, Bay Kemal'e de sert çıktı: Herkes meydanlara döküldü sen Bakırköy belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın korkaklar zafer anıtı dikemezler.