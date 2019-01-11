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Başkan Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: "Unutmuş değiliz"

11 Ocak 2019, Cuma

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurumlarımızı tehdit eden adayı unutmuş değiliz. YSK önünde oturacaklarını söyleyenlere şahit olduk. Ne oldu halen oturuyorsunuz. Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sıkıntılarının asıl mağduru da AK Parti'dir.


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