Başkan Erdoğan'dan Muhammed Mursi'nin vefatı üzerine ilk açıklama 17.06.2019 19:21

Başkan Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mursi kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan, "5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum ve bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu" ifadesine yer verdi.