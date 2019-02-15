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Başkan Erdoğan'dan muhalefetin IMF iddialarına ilişkin açıklama

15.02.2019 23:34

Başkan Erdoğan, "CHP yine bunu gündeme getirip duruyor. IMF daha 1-2 sene önce bizden borç istedi. Ben o zaman Başbakandım, dedim ki 'verin' dedim. IMF vereceğimizi anlayınca borç almaktan vazgeçti. Şu anda IMF ile bizim ilişkimiz yok." ifadesini kullandı.


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