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Başkan Erdoğan'dan ''miting'' açıklaması: İstanbulumuzu beraber dolaşacağız (Video)

14.06.2019 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: ''halkla buluşma çerçevesi içinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbulumuzu beraber dolaşacağız. Halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki ramazan boyu itibariyle de birçok organizasyonları yaptık. Şimdi de halkla buluşmalar çerçevesinde bazı çalışmaları son hafta yapmayı planlıyoruz.'' dedi.


, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'ndan 'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu..

SORU: Miting yapmayacağınıza dair yorumlar var. Bu yorumlar doğru mudur?


Şu ana kadar kısa sürede, belediye başkan adayımız geniş çaplı olarak sürecin içerisindeler. Ama bundan sonraki kalan diyelim son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bunu da biz arkadaşlarla değerlendirmelerini yapıyoruz. Ve önümüzdeki hafta içerisinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşma çerçevesi içinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbulumuzu beraber dolaşacağız. Halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki ramazan boyu itibariyle de birçok organizasyonları yaptık. Şimdi de halkla buluşmalar çerçevesinde bazı çalışmaları son hafta yapmayı planlıyoruz..

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