Başkan Erdoğan'dan minik çocuğa anlamlı hediye

Bugün Erzurum İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Başkan Erdoğan'a, minik bir çocuk tesbih hediye etti. Minik çocuğun hediyesini geri çevirmeyen Erdoğan, aynı incelikle karşılık vererek çocuğa kendi tesbihini verdi. Erdoğan'ın minik çocuğa tesbih vererek "Kaybetme he! Ölene kadar..." diyerek tembihlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Başkan Erdoğan'dan minik çocuğa anlamlı hediye28.02.2019 18:27
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