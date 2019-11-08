Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 20:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Programın ardından Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.