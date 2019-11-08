Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Programın ardından Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı08.11.2019 20:14
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