Başkan Erdoğan'dan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine önemli tavsiyeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından konuşama yapan Erdoğan, Özil çiftinden en az 4 çocuk istedi.
Başkan Erdoğan'dan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine önemli tavsiyeler08.06.2019 00:27
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