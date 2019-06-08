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Başkan Erdoğan'dan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine önemli tavsiyeler

08.06.2019 00:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından konuşama yapan Erdoğan, Özil çiftinden en az 4 çocuk istedi.


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