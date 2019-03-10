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Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli açıklamalar

10.03.2019 17:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde halka hitap etti.. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Zillet İttifakı'na sert sözlerle yüklenirken, Mersin'e 2 adet millet bahçesi yapılacağının da müjdesini verdi.


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