Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde halka hitap etti.. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Zillet İttifakı'na sert sözlerle yüklenirken, Mersin'e 2 adet millet bahçesi yapılacağının da müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli açıklamalar10.03.2019 17:36
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