Başkan Erdoğan'dan Merhume Fatma Aydın için Yasin-i Şerif 15.04.2019 17:59

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Çaykara'nın Taşkıran Mahallesinden olan Av. Hüseyin Aydın 1973 yılında Trabzon'da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2001 yılında Ankara Üniversitesi kamu hukuku anabilim dalında" sınaî mülkiyet hakları aleyhine işlenen suçlar" konulu yüksek lisans teziyle yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Ankara Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim dalında, doktora çalışmasını 2009 yılında tamamlayarak, "Türk Ticaret Kanununda haksız rekabet suçları" konulu doktora teziyle doktora derecesini almıştır. 2000 yılından bu yana Ankara'da avukatlık yapan Av. Hüseyin Aydın 1995-1996 yılları arasında Ankara Barosunda avukatlık stajını yaptı. 1996-1997 yılları arası Ankara'da serbest avukatlık yaptı. 1997-1999 yılları arasında Ankara Adliyesinde hâkimlik savcılık stajı yapmıştır. 1999-2000 yılları arası Gaziantep Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştır. 2000 yılında bu görevinden istifa ederek tekrar Ankara' da serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olarak görev yapmaktadır.