Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e: Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor! 27.03.2019 22:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber, A Para, A News, A2, A Haber Radyo ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. İP Genel Başkanı Meral Akşener’in skandal “Terörist” ve “Mehmetçik” açıklamalarına sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Burada bir gerçek var, mesela adam kalkıyor, benimle alakalı şu ifadeyi kullanıyor "Filanca partiye oy verenlere ben terörist demişim." Baktım ki ya bu kadın da bu işlere bulaştı, heralde zemin kapmak istiyor. Denizli ve Aydın mitinglerinde Meral hanım benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. Bütün bunların benim konuşma metnim içerisinde, böyle bir ifade var mı yok mu. Eğer ben böyle bir ifade kullanırsam bu makamda durmam.” dedi. Skandal sözlere ilişkin dava açtığını belirten Erdoğan, “Vatandaşlarıma ben terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi iddia ediyorlar. Milletin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. Baktılar bir şey bulamadılar, alçakça yalana başvurdular. 40 yıldır siyasetle meşgul olan Tayyip Erdoğan böyle bir vicdansızlığı yapamaz. Bunlar tabii siyasetin içerisinde pişmediler, yetişmediler. Künyelerini araştırın bakın, hangisi gençlik kollarından beri bu işin içerisinde.” açıklamalarında bulundu.