Başkan Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu07.03.2019 17:17
- Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
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