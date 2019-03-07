Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu

07.03.2019 17:17

Başkan Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları