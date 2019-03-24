Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ın skandallarına ilişkin, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına ilişkin açıklama24.03.2019 21:50
- Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına ilişkin açıklama
- HDP mitinginde terörist başı Abdullan Öcalan lehine slogan atan 8 kişi gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan: Fazıl Say 29 Ekim'de konser verecek
- Başkan Erdoğan Yenikapı'dan İstanbul'un gelirlerini artıracak projeleri açıkladı
- Başkan Erdoğan: Şehrin iki yakasına perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu haller kuracağız
- Başkan Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz
- Başkan Erdoğan: Tuzla'da 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Biyoteknoloji vadisini kuruyoruz
- Başkan Erdoğan: Yassıada'ya 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adını koyuyoruz
- Eski Başbakan Tansu Çiller Yenikapı'da
- Başkan Erdoğan AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan hizmetleri izletti
- Başkan Erdoğan: 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da
- Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi havadan böyle görüntülendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.