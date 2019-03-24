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Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına ilişkin açıklama

24.03.2019 21:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ın skandallarına ilişkin, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var." dedi.


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