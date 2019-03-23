Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'nde, Millet İttifakı Ankara Adayı Mansur Yavaş'a bu sözlerle tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki23.03.2019 15:52
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