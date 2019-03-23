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Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki

23.03.2019 15:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'nde, Millet İttifakı Ankara Adayı Mansur Yavaş'a bu sözlerle tepki gösterdi.


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