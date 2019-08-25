Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti.
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet25.08.2019 21:46
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