Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor 22.10.2019 11:53

Başkan Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılması yönünde teklifi olup, olmadığı sorusuna "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor" ifadesiyle cevap verdi. İran'dan gelen açıklamalara da tepki gösteren Erdoğan "Kendilerini ciddi manada kınıyorum." dedi.