Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor

22.10.2019 11:53

Başkan Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılması yönünde teklifi olup, olmadığı sorusuna "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor" ifadesiyle cevap verdi. İran'dan gelen açıklamalara da tepki gösteren Erdoğan "Kendilerini ciddi manada kınıyorum." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları