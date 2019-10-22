Başkan Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılması yönünde teklifi olup, olmadığı sorusuna "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor" ifadesiyle cevap verdi. İran'dan gelen açıklamalara da tepki gösteren Erdoğan "Kendilerini ciddi manada kınıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor22.10.2019 11:53
- Otogara gidenler dikkat! Uyanık taksicilerin tuzağına düşmeyin
- Başkan Erdoğan'dan İran'a tepki:İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı
- ABD çekiliyor YPG çıldırıyor! Beslediği terörist 'Hain Amerika' diyerek konvoyu taşladı!
- Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın teklifine net cevap!
- Emniyet amirinden kayyum kararına tepki için toplanan HDP'li vekillere ince ayar!
- Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu
- Resulayn'da hainlerin tünel ağı bulundu! Kentin altını delik deşik etmişler!
- 120 saatlik anlaşmanın bitmesine saatler kala Macron'u telaş sardı: "Ateşkes uzatılsın"
- Uçakta iğrenç olaylar şoke etti! İşte uçak yolculuklarında nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...
- Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış
- İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü! İki grup eğlenceyi işkenceye dönüştürdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.