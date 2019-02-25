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Başkan Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu

25.02.2019 02:24

Son dakika: Başkan Erdoğan, şarkıcı Mabel Matiz'i telefonla arayarak 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca'nın vefatından dolayı baş sağlığı diledi.


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