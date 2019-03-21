Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar

21.03.2019 19:29

Kütahya mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor. Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilr mi?" dedi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdi: Her an hazırız, şu an sınırdayız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları