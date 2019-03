Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar 21.03.2019 19:29

Kütahya mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor. Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilr mi?" dedi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdi: Her an hazırız, şu an sınırdayız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.