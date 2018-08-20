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Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

20 Ağustos 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajına, "Aziz milletim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamdediyorum." sözleriyle başladı.

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